Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Tierreste aufgefunden
Am Donnerstag entdeckte eine Zeugin in Heidenheim die Überreste eines Rehs.

Ulm (ots)

Eine Spaziergängerin war gegen 8.15 Uhr im Wildpark Eichert unterwegs. Dort stieß sie auf eine Tüte mit Blutantragungen. Die Frau handelte richtig und verständigte sofort die Polizei. Die kam und stellte fest, dass es sich um das Fell eines Rehs handelte. Das dürfte wohl aus dem Bestand des Wildparks stammen. Zur Liegezeit der Überreste liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Tel. 07321/322-430 zu melden.

Hinweis:

Jagdwilderei ist ein Straftatbestand und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nehmen Sie die Bestimmungen zur Jagd ernst. Sie dienen dem Schutz von Mensch und Tier.

++++0130913

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

