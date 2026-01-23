Polizeipräsidium Ulm

Eine stundenlange Sperrung der B312 bei Berkheim zog ein verunfallter Lkw am Donnerstag nach sich. Schaden von mindestens 20.000 Euro ist entstanden

Kurz nach 18 Uhr fuhr der 49-Jährige mit seinem Mercedes Lkw und Auflieger auf der B312 von Edenbachen in Richtung Berkheim. In einem Waldgebiet kam das Lkw-Gespann mit rumänischer Zulassung zunächst nach rechts von der Straße ab. Durch Gegensteuern geriet der Lkw samt Auflieger ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Anschließend landete der Lkw teilweise neben der Straße, so dass die B312 blockiert wurde. Die Zugmaschine hatte sich derart verdreht und mit dem Auflieger verkeilt, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Der Trailer war mit Getreide beladen. Bei dem Unfall blieb der 49-Jährige unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte kein Gegenverkehr, so dass keine weiteren Fahrzeuge bei dem Unfall beteiligt waren. Polizei und Straßenmeisterei sperrten die Straße komplett und leiteten den Verkehr um. Durch die aufwendigen Bergemaßnahmen mit einem Abschleppkran war die B312 bis etwa 23.30 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr um. An dem Lkw und Anhänger entstand ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Ladung und der Flur ist, muss die Polizei Ochsenhausen noch ermitteln.

