Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei

Mutmaßliche Einbrecher nach Bäckereieinbrüchen in Haft

Ulm (ots)

Seit Oktober 2025 registrierte das Polizeipräsidium Ulm bislang mehr als 20 Einbruchsdiebstähle in Bäckereien mit ähnlicher Begehungsweise. Aufgrund von intensiven Ermittlungen konnten am 22.01.2025 vier mutmaßliche Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen werden. Diese sollen für mehrere der Aufbrüche verantwortlich sein. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnte Beweismittel sichergestellt werden.

Am Freitag (23.01.2026) erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle wegen dringenden Tatverdachts des mehrfachen schweren Bandendiebstahls gegen zwei der mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um einen 19-Jährigen mit deutscher und einen 19-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit. Diese befinden sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden weiteren 18- und 20-jährigen Tatverdächtigen wurden mangels eines Haftgrundes wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Über die Pressemitteilung hinausgehende Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1441

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

