Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kind angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montag (19.1.) erlitt ein Kind Verletzungen bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Montag ein Verkehrsunfall in der Pappelallee Höhe Einmündung Jahnstraße. Gegen 12.45 Uhr soll dort ein zehnjähriger Junge von einem weißen Pkw erfasst und verletzt worden sein. Zuvor sei das Fahrzeug durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sein, so die Polizei. Beim Rückwärtsfahren wurde der Junge wohl von dem unbekannten Auto erfasst, als dieser gerade im Begriff war, die Straße zu überqueren. Das Kind wurde am Bein verletzt und stürzte auf die Straße. Ob der Rettungsdienst vor Ort war, ist nicht bekannt. Die Anzeige wurde der Polizei online übermittelt und nicht sofort über Notruf gemeldet. Deshalb konnten auch nicht sofort die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug aufgenommen werden. Auch ist unklar, um welchen Fahrzeugtyp und welche Marke es sich handelt. Der Leichtverletzte konnte lediglich angeben, dass es ein weißer Pkw war. Der fuhr wohl nach dem Kontakt mit dem Jungen, ohne anzuhalten in unbekannte Richtung davon. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diejenigen, die den Unfall gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei in Göppingen unter der Tel. 07161/632360 melden.

