Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Korrektur: Fußball auf dem Betzenberg
Kaiserslautern (ots)
Die Fußballpartie findet am Sonntag statt, nicht (wie zunächst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6198067 berichtet) am Samstag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und haben die Meldung entsprechend korrigiert. |erf
