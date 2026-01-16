PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Korrektur: Fußball auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Die Fußballpartie findet am Sonntag statt, nicht (wie zunächst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6198067 berichtet) am Samstag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und haben die Meldung entsprechend korrigiert. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 15:18

    POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Polizei informiert zu Einsatz und Verkehr

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Am Sonntag findet auf dem Betzenberg das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 statt. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Die Polizei Kaiserslautern informiert über den Einsatz und die Verkehrssituation rund um das Stadion. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:28

    POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Pfaffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 20-jährige Pkw-Fahrer nach links ab und übersah den 24-Jährigen auf seinem Drahtesel. Dabei kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, außerdem klagte der Radler nach dem Unfall über Schmerzen im ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:14

    POL-PDKL: Bedrohung und Ladendiebstahl - Betrunkener Mann in Gewahrsam genommen

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich des Stiftsplatzes zu mehreren Polizeieinsätzen wegen eines betrunkenen 33-Jährigen. Der stark alkoholisierte Mann - ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille - soll in einem Supermarkt randaliert, Waren gestohlen und Mitarbeiter bedroht haben. Zudem ignorierte er die Anweisungen der Polizisten. ...

    mehr
