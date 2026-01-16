PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Polizei informiert zu Einsatz und Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Sonntag findet auf dem Betzenberg das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 statt. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Die Polizei Kaiserslautern informiert über den Einsatz und die Verkehrssituation rund um das Stadion.

Verkehr und Parkmöglichkeiten

Der Messeplatz sowie die Park-and-Ride-Flächen stehen den Besucherinnen und Besuchern uneingeschränkt zur Verfügung. Gästefans, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, den Messeplatz als Parkmöglichkeit zu nutzen. Heimfans wird nahegelegt, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen beziehungsweise die Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen, um die Verkehrssituation rund um den Betzenberg zu entlasten.

Verkehrslenkung und Sperrungen

Zur besseren Steuerung der Verkehrsströme wird der Elf-Freunde-Kreisel im Vorfeld und Nachgang des Spiels zeitweise gesperrt, damit alle sicher ankommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Beschilderungen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Polizeilicher Einsatz

Zur Unterstützung der Verkehrsüberwachung setzt die Polizei eine Drohne ein. Sie dient insbesondere der Verkehrsaufklärung und trägt dazu bei, Staus und Verkehrsbehinderungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Polizei wünscht allen Stadionbesuchern einen schönen Fußballnachmittag in Kaiserslautern.

Weitere Informationen rund um Verkehr und Polizeieinsatz finden Interessierte unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:28

    POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Pfaffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 20-jährige Pkw-Fahrer nach links ab und übersah den 24-Jährigen auf seinem Drahtesel. Dabei kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, außerdem klagte der Radler nach dem Unfall über Schmerzen im ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:14

    POL-PDKL: Bedrohung und Ladendiebstahl - Betrunkener Mann in Gewahrsam genommen

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich des Stiftsplatzes zu mehreren Polizeieinsätzen wegen eines betrunkenen 33-Jährigen. Der stark alkoholisierte Mann - ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille - soll in einem Supermarkt randaliert, Waren gestohlen und Mitarbeiter bedroht haben. Zudem ignorierte er die Anweisungen der Polizisten. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:49

    POL-PDKL: Jugendlicher durch Faustschlag verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag griff ein 17-Jähriger offenbar grundlos einen 15-Jährigen in der Steinstraße an. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fing der Ältere ohne erkennbaren Grund einen Streit mit dem Jungen und seiner 16-jährigen Begleiterin an. Obwohl das Paar versuchte, der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, folgte der Angreifer ihnen und schlug dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren