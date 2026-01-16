Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Polizei informiert zu Einsatz und Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Sonntag findet auf dem Betzenberg das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 statt. Anpfiff ist um 13:30 Uhr. Die Polizei Kaiserslautern informiert über den Einsatz und die Verkehrssituation rund um das Stadion.

Verkehr und Parkmöglichkeiten

Der Messeplatz sowie die Park-and-Ride-Flächen stehen den Besucherinnen und Besuchern uneingeschränkt zur Verfügung. Gästefans, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, den Messeplatz als Parkmöglichkeit zu nutzen. Heimfans wird nahegelegt, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen beziehungsweise die Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen, um die Verkehrssituation rund um den Betzenberg zu entlasten.

Verkehrslenkung und Sperrungen

Zur besseren Steuerung der Verkehrsströme wird der Elf-Freunde-Kreisel im Vorfeld und Nachgang des Spiels zeitweise gesperrt, damit alle sicher ankommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Beschilderungen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Polizeilicher Einsatz

Zur Unterstützung der Verkehrsüberwachung setzt die Polizei eine Drohne ein. Sie dient insbesondere der Verkehrsaufklärung und trägt dazu bei, Staus und Verkehrsbehinderungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Polizei wünscht allen Stadionbesuchern einen schönen Fußballnachmittag in Kaiserslautern.

Weitere Informationen rund um Verkehr und Polizeieinsatz finden Interessierte unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell