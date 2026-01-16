Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung und Ladendiebstahl - Betrunkener Mann in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich des Stiftsplatzes zu mehreren Polizeieinsätzen wegen eines betrunkenen 33-Jährigen. Der stark alkoholisierte Mann - ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille - soll in einem Supermarkt randaliert, Waren gestohlen und Mitarbeiter bedroht haben. Zudem ignorierte er die Anweisungen der Polizisten. Schließlich mussten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen.

Bereits beim ersten Einsatz zeigte sich der 33-Jährige völlig unkooperativ. Nach einem Platzverweis wegen Randale und Drohungen verweigerte er das Verlassen der Örtlichkeit. Erst der Einsatz eines Diensthundes durch eine Polizistin brachte ihn dazu, sich zu entfernen.

Doch schon nach wenigen Stunden tauchte der Mann erneut auf. Diesmal beschädigte er Waren, verzehrte unbezahlte Lebensmittel und beleidigte erneut die Angestellten.

Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, und der Einkaufsmarkt verhängte ein lebenslanges Hausverbot. | kle

