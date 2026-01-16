PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Pfaffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 20-jährige Pkw-Fahrer nach links ab und übersah den 24-Jährigen auf seinem Drahtesel. Dabei kam es zur Kollision.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, außerdem klagte der Radler nach dem Unfall über Schmerzen im Knöchel. Die Polizei ermittelt nun gegen den Pkw-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

