Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher durch Faustschlag verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag griff ein 17-Jähriger offenbar grundlos einen 15-Jährigen in der Steinstraße an. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fing der Ältere ohne erkennbaren Grund einen Streit mit dem Jungen und seiner 16-jährigen Begleiterin an. Obwohl das Paar versuchte, der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, folgte der Angreifer ihnen und schlug dem Jugendlichen mit der Faust gegen den Kopf. Der Verletzte erlitt dadurch eine blutende Schwellung. Nach einer rettungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann von seinem Vater abgeholt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts ein. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell