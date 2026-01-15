PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungstür eingeschlagen: Mann in Gewahrsam genommen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Hauptstraße zu einem gewalttätigen Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus. Ein 34-jähriger Mann schlug nach bisherigen Erkenntnissen die Wohnungstür seines 44-jährigen Nachbarn ein und verletzte diesen im weiteren Verlauf durch einen Schlag gegen den Kopf.

Dem Angreifer wurde durch die Polizei eine zeitlich befristete Wohnungsverweisung ausgesprochen. Da er das Haus nicht verlassen wollte, mussten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

