Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu wenig Abstand und zu unaufmerksam?

Kaiserslautern (ots)

Unaufmerksamkeit kombiniert mit zu geringem Sicherheitsabstand hat vermutlich am Mittwochabend in der Vogelwoogstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Zwei Menschen wurden dadurch verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren ein BMW und ein Opel Corsa gegen 18.30 Uhr hintereinander in Richtung Reichswaldstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Feuerbachstraße bremste der BMW-Fahrer, weil er nach links abbiegen wollte und den Gegenverkehr passieren lassen musste. Der 30-jährige Fahrer des nachfolgenden Opel Corsa erkannte die Situation zu spät und krachte dem BMW aufs Heck.

Beide Fahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden starke Schäden, insbesondere am Opel. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell