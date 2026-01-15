Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreister Dieb stiehlt Aufnahmegerät

Kaiserslautern (ots)

Auf die dreiste Art hat sich ein Ladendieb am Mittwochmittag in der Fackelstraße bedient. Der Unbekannte hielt sich zwischen 13 und 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf und riss sich dort ein Mobiltelefon unter den Nagel, das in dem Markt zur Aufnahme von Passbildern genutzt wird. Welches Werkzeug der Täter benutzte, um das Gerät aus der Halterung zu lösen, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die möglicherweise jemanden beobachtet haben, der sich im Bereich des Foto-Standes an dem Aufnahmegerät zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell