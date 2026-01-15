PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreister Dieb stiehlt Aufnahmegerät

Kaiserslautern (ots)

Auf die dreiste Art hat sich ein Ladendieb am Mittwochmittag in der Fackelstraße bedient. Der Unbekannte hielt sich zwischen 13 und 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt auf und riss sich dort ein Mobiltelefon unter den Nagel, das in dem Markt zur Aufnahme von Passbildern genutzt wird. Welches Werkzeug der Täter benutzte, um das Gerät aus der Halterung zu lösen, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die möglicherweise jemanden beobachtet haben, der sich im Bereich des Foto-Standes an dem Aufnahmegerät zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:18

    POL-PDKL: Wohnungsbrand: Bügeleisen angelassen

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochabend alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Straße "Zum Eselsbachtal". Die Bewohner hatten mutmaßlich vergessen, ein Bügeleisen nach dem Gebrauch auszuschalten, wodurch es offenbar zu einem Brand kam. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner und löschten das Feuer, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:16

    POL-PDKL: Achtung "Dachhaie"!

    Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Mittwochnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass sein Nachbar gerade möglicherweise Opfer von Betrügern wird. Zwei Männer aus dem Reisegewerbe hatten dem 43-Jährigen Dachreinigungs- und Malerarbeiten angeboten. Häufig handelt es sich bei solchen Haustürgeschäften um eine Betrugsmasche. Täter bieten verschiedene Leistungen zu einem überteuerten Preis an. Sie nutzen aufdringliche Verkaufsmethoden, warnen vor angeblich ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:09

    POL-PDKL: Dieb in flagranti erwischt

    Kaiserslautern (ots) - Sozusagen in flagranti ist ein Ladendieb am Mittwochmittag in der Zollamtstraße erwischt worden. Mitarbeitern war aufgefallen, dass der Mann eine Konservendose in seine Jackentasche gesteckt hatte, diese aber nicht an der Kasse bezahlte. Dort legte er lediglich ein Getränk aufs Band. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen durch die Polizei kam außer der Konservendose auch noch eine Flasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren