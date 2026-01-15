PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Achtung "Dachhaie"!

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass sein Nachbar gerade möglicherweise Opfer von Betrügern wird.

Zwei Männer aus dem Reisegewerbe hatten dem 43-Jährigen Dachreinigungs- und Malerarbeiten angeboten. Häufig handelt es sich bei solchen Haustürgeschäften um eine Betrugsmasche. Täter bieten verschiedene Leistungen zu einem überteuerten Preis an. Sie nutzen aufdringliche Verkaufsmethoden, warnen vor angeblich akuten Gefahren, drängen dazu, Verträge direkt zu unterschreiben oder machen zunächst mündlich einen niedrigeren Preis aus und verlangen nach Erbringung der Leistung mehrere tausend Euro.

Ziel ist es, das Gegenüber zu verunsichern und unter Druck zu setzen, sodass es sich auf den Handel einlässt. Die Betrüger verlangen meist eine sofortige Bezahlung in bar und sind danach nicht mehr zu erreichen.

Im gestrigen Fall konnte die Streife bei der Überprüfung keinen Verdacht auf eine Straftat begründen. Über das Phänomen aufgeklärt, lehnte der Mann die Dienstleistungen dennoch ab.

Die Polizei rät:

Beauftragen Sie fremde Anbieter nicht spontan an der Haustür. Lassen Sie sich Firmenname, Anschrift oder gegebenenfalls eine Internetadresse geben. Überprüfen Sie die Angaben in Ruhe und sorgfältig. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag machen und vergleichen Sie die Preise mit anderen Anbietern. Wenn Sie verunsichert sind, holen Sie Nachbarn, Verwandte oder andere vertrauenswürdige Personen hinzu und im Ernstfall: Rufen Sie die Polizei. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

