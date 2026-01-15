PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti ist ein Ladendieb am Mittwochmittag in der Zollamtstraße erwischt worden. Mitarbeitern war aufgefallen, dass der Mann eine Konservendose in seine Jackentasche gesteckt hatte, diese aber nicht an der Kasse bezahlte. Dort legte er lediglich ein Getränk aufs Band.

Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen durch die Polizei kam außer der Konservendose auch noch eine Flasche Kräuterlikör zum Vorschein, die der Dieb ebenfalls an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Weil der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zum Atemtest gebeten - demnach hatte er einen Alkoholpegel von 2,3 Promille "intus".

Da die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund einer gerichtlichen Auflage keinen Alkohol konsumieren durfte, wurde der 40-Jährige für weitere Maßnahmen zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Dort angekommen, gab der Mann an, den Rettungsdienst zu benötigen, da es ihm nicht gut gehe. Weil er dann aber gegenüber den Sanitätern einräumte, dass dies nur eine Ausrede war, um die Dienststelle verlassen zu dürfen, rückte der Rettungswagen wieder ab, und der Beschuldigte musste schließlich doch bei der Polizei die Entnahme der Blutprobe sowie die notwendigen Maßnahmen abwarten. Wegen des Ladendiebstahls kommt auf ihn eine Strafanzeige zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

