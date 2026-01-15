Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots)

Vom Mittag bis zum frühen Nachmittag hat die Polizeiinspektion 2 am Mittwoch in der Merkurstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden in knapp zwei Stunden 21 Fahrzeuge und ihre Fahrer unter die Lupe genommen.

Im Ergebnis kam es zu insgesamt 14 Beanstandungen, davon allein fünf, weil an den jeweiligen Autos die Frist für die Hauptuntersuchung überschritten war. Die Konsequenzen richten sich danach, wie weit die Fahrzeughalter bereits "drüber" waren.

Darüber hinaus wurde ein Fahrer beim Telefonieren mit dem Handy am Ohr erwischt. Ihm blüht eine Ordnungswidrigkeitsanzeige mit einem Bußgeld von rund 130 Euro (plus Gebühren) sowie einem Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei.

Bei einem Fahrzeug wurde eine unzureichende Ladungssicherung festgestellt. Hier konnte die Fahrt erst nach entsprechender "Nachsicherung" weitergehen. Ebenso droht ein Bußgeld, das je nach festgestelltem Verstoß zwischen 38,50 und 200 Euro liegen kann.

Außerdem wurden bei den Kontrollen noch zusätzlich sieben Mängelberichte ausgestellt, weil es beispielsweise Defekte an der Lichtanlage des Fahrzeugs gab oder bei der Bordausrüstung die Warnweste fehlte. Die Mängel müssen innerhalb der nächsten Tage behoben werden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell