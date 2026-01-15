Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ist am Mittwochvormittag ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Als die Beamten den Mann kurz vor 11 Uhr in der Herzog-von-Weimar-Straße stoppten und einer Kontrolle unterzogen, fielen ihn die drogentypischen Verhaltensweisen des 47-Jährigen auf. Darauf angesprochen, gab der Rollerfahrer an, jeden Abend Cannabis zu konsumieren. Die anschließende Durchsuchung seiner Taschen ergab entsprechende "Funde".

Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm untersagt. Auf den 47-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Geprüft wird außerdem, ob auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegt. |cri

