LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Gera (ots)
Gera. Am Dienstagvormittag (13.01.2026) gegen 10:10 Uhr wurde ein 67-jähriger Pkw-Fahrer in der Nürnberger Straße im Stadtteil Lusan kontrolliert. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass ihm diese bereits im Mai 2021 gerichtlich entzogen worden war. Die Fahrt war somit unerlaubt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (DL)
