POL-PDKL: Auto auf Parkplatz gerammt- Zeugen gesucht

Auf einem Firmenparkplatz im Stadtteil Siegelbach ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher verließ jedoch den Parkplatz in der Straße "Sauerwiesen", ohne den angerichteten Schaden zu melden. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 8 und 10.35 Uhr etwas beobachtet haben und Hinweise geben können.

Wie der Nutzer des betroffenen Firmenfahrzeugs bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 anzeigte, hatte er seinen VW Caddy gegen 8 Uhr neben einer Gebäudewand in Längsaufstellung geparkt. Als er gegen halb elf zum Fahrzeug zurückkehrte, wies der rechte vordere Kotflügel Schrammen und Dellen sowie weiße Lackanhaftungen auf. Der Verantwortliche hatte sich aber aus dem Staub gemacht. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum ein Rangier- oder Auspark-Manöver gesehen oder Unfallgeräusche gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |cri

