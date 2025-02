Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzer Person auf der B254, Höhe Großenlüder

Fulda (ots)

Am Freitag (14.02.) befuhr gegen 15:10 Uhr eine 68-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Fiat Panda die Lauterbacher Straße in Großenlüder und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur B 254 nach links in Richtung Fulda einzubiegen. Beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich übersah sie einen 54-jährigen Mann aus Lauterbach, der mit seinem Mitsubishi Colt die B 254 in Richtung Lauterbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der 54-jährige wurde leichtverletzt in ein Lauterbacher Krankenhaus Lauterbach eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B 254 etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

