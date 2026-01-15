Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizisten bedroht: 36-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochvormittag bedrohte ein polizeibekannter Mann in der Mainzer Straße eine Streifenbesatzung. Er trat den Beamten unmittelbar herausfordernd und provokant gegenüber und machte Andeutungen zu öffentlichkeitswirksamen Angriffen auf Polizisten. Die Streife bemerkte, dass der 36-Jährige ein Messer im Ärmel seiner Jacke versteckt hatte. Durch deutliche Ansagen der Einsatzkräfte konnte der Mann dazu bewegt werden, das Messer abzulegen. Anschließend wurde er festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und der Störung des öffentlichen Friedens. | kle

