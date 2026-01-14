Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Wiederholungstäter" auf zwei Rädern

Kaiserslautern (ots)

Es ist bekannt, dass der Täter zum Tatort zurückkehrt, so geschehen am Dienstagnachmittag. Ein Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs zu einem Baumarkt im Stadtgebiet. Dort hatte er zuvor etwas gestohlen und deshalb bereits Hausverbot. Der 36-Jährige fiel einem Mitarbeitenden auf, der dann die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen bei dem Mann einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Radfahrer muss sich jetzt nicht nur wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, sondern auch des Hausfriedensbruchs und der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell