Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene Fahrerin verursacht Autounfall

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist mit 2,88 Promille am Montagmittag gegen das Gebäude eines Hallenbades in der Mailänder Straße gefahren: Die 53-Jährige überfuhr einen Poller und steuerte direkt in den Eingangsbereich. Gestoppt wurde sie erst durch die Hauswand. Aber auch hier setzte die Unfallverursacherin zurück und prallte erneut gegen die Wand. Beschädigt wurden neben dem Auto auch der Poller, ein Mülleimer und ein Blumenkübel. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Eine Fahrt ins Krankenhaus verweigerte sie. Die 53-Jährige musste allerdings zur polizeilichen Dienststelle mitkommen, ihr Fahrzeug hingegen wurde abgeschleppt. |laa

