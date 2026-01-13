PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene Fahrerin verursacht Autounfall

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist mit 2,88 Promille am Montagmittag gegen das Gebäude eines Hallenbades in der Mailänder Straße gefahren: Die 53-Jährige überfuhr einen Poller und steuerte direkt in den Eingangsbereich. Gestoppt wurde sie erst durch die Hauswand. Aber auch hier setzte die Unfallverursacherin zurück und prallte erneut gegen die Wand. Beschädigt wurden neben dem Auto auch der Poller, ein Mülleimer und ein Blumenkübel. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Eine Fahrt ins Krankenhaus verweigerte sie. Die 53-Jährige musste allerdings zur polizeilichen Dienststelle mitkommen, ihr Fahrzeug hingegen wurde abgeschleppt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 13.01.2026 – 13:29

    POL-PDKL: Auto-Kennzeichen geklaut

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf die Kennzeichen eines Autos hatten es Diebe am Sonntag in Hochspeyer abgesehen. Ein Fahrzeughalter meldete der Polizei, dass unbekannte Täter an seinem BMW sowohl das vordere als auch das hintere Schild mit dem amtlichen KL-Kennzeichen abmontiert haben. Die Tatzeit liegt am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Straße "Am Heiligenberg" in Höhe des Hauses Nummer 8 abgestellt. Bislang gibt es ...

  • 13.01.2026 – 12:16

    POL-PDKL: Taxi-Zeche nicht bezahlt

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer "Zechbetrügerin" hat sich ein Taxi-Fahrer in der Nacht zu Dienstag Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Wie der Mann berichtete, hatte er gegen 1.30 Uhr im Bereich Eselsfürth an einem Lokal einen weiblichen Fahrgast abgeholt. Die Frau wollte an der Marienkirche abgesetzt werden. Dort angekommen, gab die Dame allerdings an, kein Geld bei sich zu haben. Auf ihren Wunsch brachte der Fahrer sie noch ein paar Straßen weiter, wo angeblich ...

