Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto-Kennzeichen geklaut

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf die Kennzeichen eines Autos hatten es Diebe am Sonntag in Hochspeyer abgesehen. Ein Fahrzeughalter meldete der Polizei, dass unbekannte Täter an seinem BMW sowohl das vordere als auch das hintere Schild mit dem amtlichen KL-Kennzeichen abmontiert haben.

Die Tatzeit liegt am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Straße "Am Heiligenberg" in Höhe des Hauses Nummer 8 abgestellt.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

