PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taxi-Zeche nicht bezahlt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer "Zechbetrügerin" hat sich ein Taxi-Fahrer in der Nacht zu Dienstag Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Wie der Mann berichtete, hatte er gegen 1.30 Uhr im Bereich Eselsfürth an einem Lokal einen weiblichen Fahrgast abgeholt.

Die Frau wollte an der Marienkirche abgesetzt werden. Dort angekommen, gab die Dame allerdings an, kein Geld bei sich zu haben.

Auf ihren Wunsch brachte der Fahrer sie noch ein paar Straßen weiter, wo angeblich ihr Freund wohnte. Von diesem wollte sich die Frau Bargeld geben lassen. Allerdings verschwand die Unbekannte in dem Mehrparteienhaus und kehrte nicht wieder zurück.

Von der Täterin, die sich auf diese Art "eine Leistung erschlichen" hat, liegt folgende Beschreibung vor: um die 50 Jahre alt, sehr schlank, hageres Gesicht, um den Kopf hatte sie einen Schal gewickelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:18

    POL-PDKL: Fußgänger von Auto erfasst

    Kaiserslautern (ots) - Mit leichten Verletzungen ist ein Mann am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der L502 davongekommen. Der 34-Jährige wurde als Fußgänger im Bereich Espensteig von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und stürzte zu Boden. Glück im Unglück: Dabei zog er sich - nach den derzeitigen Erkenntnissen - "nur" Schürfwunden an der Hand zu. Zu dem Unfall kam es kurz vor 18 Uhr. Nach den Angaben ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:39

    POL-PDKL: Fehlendes Kennzeichen führt zu weiteren Ermittlungen

    Kaiserslautern (ots) - Dass er mit einem E-Scooter unterwegs war, der kein Versicherungskennzeichen hatte, ist für einen Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Rollerfahrer gegen 17 Uhr in der Richard-Wagner-Straße und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei konnte der 41-Jährige zwar nachweisen, dass ein gültiger Versicherungsschutz besteht, und glaubhaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren