Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taxi-Zeche nicht bezahlt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer "Zechbetrügerin" hat sich ein Taxi-Fahrer in der Nacht zu Dienstag Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Wie der Mann berichtete, hatte er gegen 1.30 Uhr im Bereich Eselsfürth an einem Lokal einen weiblichen Fahrgast abgeholt.

Die Frau wollte an der Marienkirche abgesetzt werden. Dort angekommen, gab die Dame allerdings an, kein Geld bei sich zu haben.

Auf ihren Wunsch brachte der Fahrer sie noch ein paar Straßen weiter, wo angeblich ihr Freund wohnte. Von diesem wollte sich die Frau Bargeld geben lassen. Allerdings verschwand die Unbekannte in dem Mehrparteienhaus und kehrte nicht wieder zurück.

Von der Täterin, die sich auf diese Art "eine Leistung erschlichen" hat, liegt folgende Beschreibung vor: um die 50 Jahre alt, sehr schlank, hageres Gesicht, um den Kopf hatte sie einen Schal gewickelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

