POL-PDKL: Fensterscheibe mutwillig demoliert

Kaiserslautern (ots)

Eine mutwillige Sachbeschädigung ist der Polizei am späten Montagabend aus dem Stadtteil Siegelbach gemeldet worden. Gegen 23.45 Uhr demolierten unbekannte Täter in der Straße "Auf der Brücke" an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe. Anschließend flüchteten sie in Richtung Zoo.

Zeugenhinweisen zufolge handelte es sich um zwei Täter. Einer soll eine schwarze "Bomberjacke" getragen haben.

Trotz einer sofortigen Suche in der Umgebung konnte die ausgerückte Streife die Tatverdächtigen nicht mehr sichten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

