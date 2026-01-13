Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fehlendes Kennzeichen führt zu weiteren Ermittlungen

Kaiserslautern (ots)

Dass er mit einem E-Scooter unterwegs war, der kein Versicherungskennzeichen hatte, ist für einen Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Rollerfahrer gegen 17 Uhr in der Richard-Wagner-Straße und unterzog ihn einer Kontrolle.

Dabei konnte der 41-Jährige zwar nachweisen, dass ein gültiger Versicherungsschutz besteht, und glaubhaft erklären, dass ihm das Schild zuvor bei einem Sturz abgefallen war - er hatte es in der Jackentasche bei sich - allerdings zeigte der Mann während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittelgruppen.

Darauf angesprochen, wollte der 41-Jährige keine näheren Angaben mehr machen. Er musste die Beamten aber zur nächsten Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Außerdem wird wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell