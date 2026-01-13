PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei unterbricht handfesten Streit

Kaiserslautern (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen ist es am Montagmorgen am Fackelrondell zwischen einem Mann und einer Frau zu einem handfesten Streit gekommen. Zeugen verständigten gegen 6.45 Uhr die Polizei, weil die Frau auf den Mann einschlug.

Auch als die Streife vor Ort eintraf, traktierte die 25-Jährige ihren Gegenüber immer noch. Sie wurde von den Einsatzkräften "unterbrochen", indem sie weggeschubst wurde.

Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, konnte mit beiden Parteien gesprochen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auf die 25-Jährige kommt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

