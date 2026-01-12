PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unvermittelt angegriffen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag griff ein Unbekannter einen 21-Jährigen in der Moltkestraße an. Gegen 0.55 Uhr sprach der Täter den jungen Mann an und schlug ihm scheinbar ohne erkennbaren Anlass ins Gesicht, wodurch der 21-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Danach sei der Angreifer geflüchtet.

Das Opfer beschreibt ihn als circa 1,75m großen Mann mit normaler Statur und schwarzer Kleidung. Er habe "unreine Gesichtshaut" gehabt und deutsch mit ausländischem Akzent (mutmaßlich arabisch) gesprochen, so der Angegriffene.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

