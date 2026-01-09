Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unberechtigt Zutritt zu Wohnung verschafft

Kaiserslautern (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen und einen 25-jährigen Mann. Die beiden hatten sich unbefugt Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung in der Bachstraße verschafft und sich dort häuslich eingerichtet. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter des Hauseigentümers die beschädigte Tür sowie fremde Gegenstände in der Wohnung und rief die Polizei. Die Männer gaben an, derzeit ohne festen Wohnsitz zu sein und sich aus diesem Grund die Räumlichkeiten angeeignet zu haben. Der 20-Jährige hatte sogar Möbelstücke mitgebracht. Die zwei Eindringlinge erhielten einen Platzverweis für das gesamte Gebäude. Ihnen drohen nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell