Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handgreifliche Auseinandersetzung: Paketzusteller geht auf Kioskbesitzer los

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmittag eskalierte ein verbaler Schlagabtausch in der Rudolf-Breitscheid-Straße und löste einen Polizeieinsatz aus. Ein Paketzusteller geriet während seiner Arbeit aus noch ungeklärten Gründen in Streit mit einem Verkäufer. Als sich die Diskussion hochschaukelte, kam ein Nachbar hinzu. Der Auslieferer schlug mutmaßlich auf den Ladenbesitzer ein und griff auch den hinzugekommenen Anwohner an. Durch die Polizeistreifen konnte die Situation beruhigt und die Streithähne getrennt werden. Eine medizinische Behandlung lehnten die Männer ab, sie erlitten keine ernsthaften Verletzungen. Der Paketlieferant muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

