POL-PDKL: Brandalarm: Glück im Unglück

Noch einmal glimpflich davongekommen ist am Donnerstag eine 20-Jährige aus dem Stadtgebiet. Zur Mittagszeit verständigten Nachbarn der Frau die Feuerwehr und Polizei, da eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte und Brandgeruch aus ihrer Wohnung drang.

Durch die Rettungs- und Einsatzkräfte konnte schnell festgestellt werden, dass die Mieterin beim Verlassen der Wohnung Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Dies war die Ursache der Rauchentwicklung. Ein Feuerausbruch konnte glücklicherweise verhindert werden. Alle Bewohner blieben unverletzt, und auch am Gebäude entstand kein Schaden. | kle

