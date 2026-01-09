Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit auf dem Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Mann und einer 13-Jährigen auf dem Willy-Brandt-Platz wurde am Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Nach aktuellen Erkenntnissen sind sich beide persönlich bekannt. Als die Begleitpersonen des Kindes und ein weiterer Passant in den Disput einschritten, bedrohte der Mann sie mit einem Messer. Einer der Männer alarmierte daraufhin die Polizei, woraufhin der 53-Jährige auf einem Fahrrad floh. Die Beamten konnten ihn an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Dienststelle gebracht und musste dort eine Blutprobe abgeben. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell