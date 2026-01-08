Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierte eine Streife im Stadtgebiet einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann weder die benötigte Führerscheinklasse besaß, noch fahrtüchtig war. Die Beamten bemerkten Anzeichen von Drogenkonsum und konfrontierten ihn damit. Der Fahrer gab daraufhin an, regelmäßigen Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Auto musste stehen bleiben. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss kommt obendrauf auf ihn zu. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell