Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laptops aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Straße "Am Harzhübel" zu schaffen gemacht und drei Laptops sowie einen Kopfhörer gestohlen. Der Toyota war von dem Fahrer gegen 20:30 Uhr, unverschlossen am Straßenrand abgestellt worden. Als der 44-Jährige etwa zwei Stunden später zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen durchwühlt wurde und die Laptops fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 11:36

    POL-PDKL: Autoreifen zerstochen

    Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag beschädigten Unbekannte den geparkten Pkw einer 43-Jährigen. Der DACIA war in der Spelzenhofstraße abgestellt, als die Täter drei Reifen zerstachen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 18 Uhr bis 11:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | ...

  • 08.01.2026 – 08:30

    POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Fußballfan

    Kaiserslautern (ots) - Nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden am Samstag, 6. Dezember 2025, im Fritz-Walter-Stadion kam zu einem gewaltsamen Vorfall. Gegen 15:20 Uhr überfielen mehrere mutmaßliche Dresdner Fans in der Kantstraße (Einmündung Erbsenberg) einen anderen Fußballfan. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern ...

  • 07.01.2026 – 15:54

    POL-PDKL: Polizisten beleidigt und bedroht

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag randalierte ein 43-Jähriger in der Gaustraße. Anwohner verständigten die Polizei, weil der Mann herumschrie und gegen Fahrzeuge trat. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich direkt aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortwährend und missachtete deren Anweisungen. Letztendlich war der Einsatz von Pfefferspray erforderlich. Nachdem sich der Mann ...

