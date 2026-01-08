Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laptops aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Straße "Am Harzhübel" zu schaffen gemacht und drei Laptops sowie einen Kopfhörer gestohlen. Der Toyota war von dem Fahrer gegen 20:30 Uhr, unverschlossen am Straßenrand abgestellt worden. Als der 44-Jährige etwa zwei Stunden später zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen durchwühlt wurde und die Laptops fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

