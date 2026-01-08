Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoreifen zerstochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag beschädigten Unbekannte den geparkten Pkw einer 43-Jährigen. Der DACIA war in der Spelzenhofstraße abgestellt, als die Täter drei Reifen zerstachen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 18 Uhr bis 11:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell