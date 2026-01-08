PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoreifen zerstochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag beschädigten Unbekannte den geparkten Pkw einer 43-Jährigen. Der DACIA war in der Spelzenhofstraße abgestellt, als die Täter drei Reifen zerstachen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 18 Uhr bis 11:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 08:30

    POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Fußballfan

    Kaiserslautern (ots) - Nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden am Samstag, 6. Dezember 2025, im Fritz-Walter-Stadion kam zu einem gewaltsamen Vorfall. Gegen 15:20 Uhr überfielen mehrere mutmaßliche Dresdner Fans in der Kantstraße (Einmündung Erbsenberg) einen anderen Fußballfan. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:54

    POL-PDKL: Polizisten beleidigt und bedroht

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag randalierte ein 43-Jähriger in der Gaustraße. Anwohner verständigten die Polizei, weil der Mann herumschrie und gegen Fahrzeuge trat. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich direkt aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortwährend und missachtete deren Anweisungen. Letztendlich war der Einsatz von Pfefferspray erforderlich. Nachdem sich der Mann ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:19

    POL-PDKL: Mann investiert angeblich in Kryptowährung

    Kaiserslautern (ots) - Internetbetrügern ist ein Mann in die Falle gegangen. Er hat auf einer angeblichen Handelsseite ein Angebot gefunden, in Kryptowährung zu investieren. Er legte dafür auch ein entsprechendes Konto an. Das angelegte Geld vermehrte sich scheinbar. Als der Mann allerdings etwas davon abheben wollte, funktionierte das nicht. Er rief bei seiner vermeintlich persönlichen Beraterin an, sie vertröstete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren