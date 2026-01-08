Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug einer 39-Jährigen und fuhr im Anschluss vermutlich einfach davon. Die Frau hatte ihren Audi in der Alex-Müller-Straße, Höhe Hausnummer 88, geparkt und stellte am Mittag einen Schaden am Außenspiegel fest. Da von dem Unfallverursacher jede Spur fehlte, verständigte sie die Polizei.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht auf und suchen nun Zeugen, denen zwischen 5.20 Uhr und 14.15 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden.

