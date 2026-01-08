Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fußgängerin angefahren
Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Eine Fußgängerin ist am Mittwochmittag in der Schellenbergstraße von einem Fahrzeug eines Entsorgungsbetriebs angefahren worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge überquerte die 47-Jährige die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Lkw-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, traf die Fußgängerin jedoch mit dem Seitenspiegel am Kopf. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. |elz
