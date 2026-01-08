POL-PDKL: Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Straße "Am Harzhübel" zu schaffen gemacht und drei Laptops sowie einen Kopfhörer gestohlen. Der Toyota war von dem Fahrer gegen 20:30 Uhr, unverschlossen am Straßenrand abgestellt worden. Als der 44-Jährige etwa zwei Stunden später zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen durchwühlt wurde und die Laptops fehlten. Die Polizei hat die ...

