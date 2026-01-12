PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Wochenende in der Berliner Straße einen Toyota, indem sie den Heckscheibenwischer abrissen. Wie der Besitzer berichtete, hatte er seinen Pkw am Freitagabend gegen 18 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Als er am Sonntag gegen 17.30 Uhr an sein Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigung fest. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten bitten nun Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
