Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wendemanöver führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Unfall auf der Pariser Straße. Eine 26-Jährige wollte entgegen mehrerer Verkehrsregeln im zweispurigen Bereich mit ihrem Citroen wenden. Da sie sich ganz rechts befand, musste sie hierzu auch über den linken Fahrstreifen fahren. Dass sich gerade in diesem Moment ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der linken Spur neben ihr befand, übersah die Frau offenbar. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, doch die Frau fuhr unbeirrt weiter.

Nachdem der junge Mann die Polizei verständigt hatte, fahndeten die Beamten nach der Unfallverursacherin. Noch in der Nacht konnte die Frau ausfindig gemacht werden. Dabei stellte die Streife augenscheinlich einen deutlichen Alkoholeinfluss fest.

Die Citroen-Fahrerin muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. Ob sie bereits bei dem Unfall alkoholisiert war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

