Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Mit leichten Verletzungen ist ein Mann am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der L502 davongekommen. Der 34-Jährige wurde als Fußgänger im Bereich Espensteig von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und stürzte zu Boden. Glück im Unglück: Dabei zog er sich - nach den derzeitigen Erkenntnissen - "nur" Schürfwunden an der Hand zu.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 18 Uhr. Nach den Angaben der Autofahrerin war sie mit ihrem VW Sharan auf dem Weg zur B270, als sie den Fußgänger, der im Grünstreifen neben der Fahrbahn lief, passierte und mit ihrem Fahrzeug erfasste. Die 27-Jährige stoppte sofort, stieg aus und sprach den Mann an. Er gab an, dass es ihm gut gehe und er keine Schmerzen habe. Die Verständigung eines Rettungswagens lehnte er ab und lief zu Fuß weiter in Richtung Bundesstraße.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Fußgänger kurze Zeit später im Bereich Breitenau aufgreifen. Auch gegenüber den Beamten gab der 34-Jährige an, keine Schmerzen und lediglich eine Schürfwunde an der Hand erlitten zu haben. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der aber auch keine weiteren Verletzungen feststellte.

Für den Mann könnte der Unfall dennoch Folgen haben, da er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, was als "Unfallflucht" angesehen werden kann. Gegen die Autofahrerin wird wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

