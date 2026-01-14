PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bauwagen steht in Brand

Trippstadt (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagabend über einen Brand informiert worden. In Trippstadt hatte ein Bauwagen Feuer gefangen. Die Löscharbeiten verliefen erfolgreich, eine Ausbreitung wurde verhindert. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr Mölschbach hielt Brandwache. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

