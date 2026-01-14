Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Bauwagen steht in Brand
Trippstadt (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagabend über einen Brand informiert worden. In Trippstadt hatte ein Bauwagen Feuer gefangen. Die Löscharbeiten verliefen erfolgreich, eine Ausbreitung wurde verhindert. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr Mölschbach hielt Brandwache. |laa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell