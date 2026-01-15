PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tankrüssel vergessen und losgefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch aus der Merkurstraße von Mitarbeitern einer Tankstelle gemeldet worden. Am frühen Morgen hatte ein Autofahrer an der Selbstbedienungstankstelle gestoppt und den Tank seines Fahrzeugs befüllt. Allerdings vergaß er, den Tankrüssel wieder zurück in die Halterung zu stecken, bevor er losfuhr - die Folge: Der Rüssel wurde herausgerissen und die Zapfsäule beschädigt. Ob auch am Auto ein Schaden entstand, ist unklar.

Von dem Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen Mietwagen mit M-Kennzeichen gehandelt hat. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. |cri

