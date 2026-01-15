Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungsbrand: Bügeleisen angelassen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Straße "Zum Eselsbachtal".

Die Bewohner hatten mutmaßlich vergessen, ein Bügeleisen nach dem Gebrauch auszuschalten, wodurch es offenbar zu einem Brand kam. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner und löschten das Feuer, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht abschließend fest. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell