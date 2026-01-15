PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit zwischen Mutter und Sohn eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen einem Jugendlichen und seiner Mutter ist am Mittwoch eskaliert. Der 17-Jährige ist in der Vergangenheit schon häufiger wegen verschiedener Delikte aufgefallen. Zuletzt stahl er seiner Mutter immer wieder Geld und nutzte ihre Kreditkarte, um Online-Käufe zu tätigen. Als die Mutter am Mittwoch die Playstation des Sohnes an sich nahm, um weitere Käufe auf dieser Plattform zu verhindern, rastete der Jugendliche aus. Er beschädigte zunächst mehrere Gegenstände in der gemeinsamen Wohnung, und als die Mutter die Polizei verständigen wollte, schlug er ihr ins Gesicht und entriss ihr das Mobiltelefon.

Die alarmierte Streife konnte den Jungen schließlich am späten Abend in der Innenstadt entdecken und einer Kontrolle unterziehen. Das Mobiltelefon hatte er jedoch nicht bei sich. Auf den 17-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Verdachts der räuberischen Erpressung zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

