Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Sonntagmorgen kam es in Ulm zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Um kurz vor 11 Uhr war ein 47-jähriger BMW-Fahrer auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm unterwegs. Er überquerte die Kreuzung an der Eythstraße. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen missachtete er hier vermutlich die rote Ampel. Von rechts kam ein 84-jähriger Skoda-Fahrer. Es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den Autos auf rund 7.000 Euro.

++++ 0057340 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell