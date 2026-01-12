PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Polizei beendet Drogenfahrt
Am Sonntagabend zog die Polizei in Allmendingen einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ehingen einen 26-jährigen VW-Fahrer in der Finstergasse. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung durch Drogen hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

+++0057639 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

