Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Sachschaden

Am Samstag kollidierte eine Autofahrerin in Ulm mit einer Straßenbahn.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 19 Uhr in der Olgastraße. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai vom Bahnhof in Richtung Theater. Dort wollte die Autofahrerin unerlaubt über die Schienen wenden. Dabei achtete sie nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn muss noch ermittelt werden.

