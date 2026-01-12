Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hüttisheim - Schockanrufer machen Beute

Am Freitag brachten Betrüger eine Seniorin aus Hüttisheim um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Am Nachmittag klingelte das Telefon bei der Frau in Hüttisheim. Der Anrufer täuschte vor, dass ihre Tochter im Ausland einen Unfall verursacht hätte. Dabei sei wohl jemand gestorben. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte der Betrüger Geld. Die Seniorin packte alle Wertsachen, darunter Bargeld und Gold, in eine Tragetasche. Diese übergab die Seniorin gegen 19.30 Uhr an eine Frau, die die Wertsachen abholte. Die Unbekannte war etwa 20 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Sie sah mitteleuropäisch aus und hatte dunkle und schulterlange, glatte Haare. Mit der Beute entfernte sich die Abholerin anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später erkannte die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann den Betrug und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt nun und sucht nach den Betrügern.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

