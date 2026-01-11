Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Brandstifterin festgenommen

Ein Verletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz zweier Brandstiftungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Geislingen

Ulm (ots)

Die erste Tat ereignete sich gegen 01.40 Uhr in der Adlerstraße. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses teilte über Notruf mit, dass im Gebäude Müll brennen würde. Dieser Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. So konnte das Feuer glücklicherweise nicht auf das Gebäude übergreifen. In dem Haus hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch mehrere Bewohner auf. Noch während der laufenden Anzeigenaufnahme vor Ort durch Polizeibeamten des Polizeireviers Geislingen, wurde um 01:57 Uhr ein zweiter Brand in der Hauptstraße gemeldet. Diesmal war ein leerstehendes Mehrfamilienhaus betroffen. Der Einsatzort Hauptstraße befindet sich unweit des ersten Brandortes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK stand der Eingangsbereich des Gebäudes bereits in Vollbrand. Auch hier wurde offensichtlich Verpackungsmaterial entzündet. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte der Brand im unbewohnten Wohnhaus nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Schaden am Gebäude in der Hauptstraße wird derzeit auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Durch die entstandene Rauchentwicklung des Brandes wurde zudem ein benachbartes Wohnhaus betroffen. Eine dort wohnhafte Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der aktuelle Tatverdacht gegen eine polizeibekannte ortsansässige Jugendliche im Alter von 15 Jahren. Die junge Dame wurde unweit des Tatortes vorläufig festgenommen. Das Motiv für ihre Handeln ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Geislingen an der Steige unter der Telefonnummer 07331 93270 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Neuburger/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0054563)

