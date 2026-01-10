Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen-Eglingen - Tödlicher Verkehrsunfall

ein 19 Jahre alter Mann verstarb bei einem Unfall auf der K 3001

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 14:55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Aalen ein automatisierter Notruf, ein sogenannter E-Call, von einem Mercedes ausgehend auf der K 3001 zwischen Eglingen und Aufhausen gemeldet. Aus diesem Grund wurden sofort Rettungskräfte zu der angegebenen Örtlichkeit geschickt. Dort wurde ein auf dem Dach liegender Mercedes mit einer eingeklemmten, nicht ansprechbaren männlichen Person vorgefunden. Bei dem 19 Jahre alten Fahrer des Autos konnte durch den Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidenheim zu Folge war der 19-Jährige von Eglingen in Richtung Aufhausen unterwegs, verlor aufgrund bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Baum, bevor der Pkw auf dem Dach neben der Straße zum Liegen kam. Neben den Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften, die eine örtliche Umleitung einrichteten, waren der Rettungsdienst, die Polizei und ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle eingesetzt. Bei dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

+++++++V2615044

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell